По данным Яндекс.Пробок, на минувшей неделе максимальная загруженность дорог Хабаровска оценивалась в 7 баллов из 10. Она была зафиксирована трижды: по утрам в понедельник и вторник, а также в четверг вечером. В другие дни пробки не превышали 6 баллов.
Самая длинная пробка недели растянулась в среду утром от остановки Комбинат до улицы Дзержинского – на 5,7 км.
Топ пробок за неделю, 16-22 января:
• 5,7 км - 18 января 8:53, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от остановки Комбинат до улицы Дзержинского, пробка продержалась 1 час.
• 5,1 км - 16 января 8:55, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до Волочаевской улицы, пробка продержалась 1 час.
• 5,1 км - 19 января 8:43, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до Волочаевской улицы, пробка продержалась 1 час 10 минут.
• 17 января 18:31, улица Муравьева-Амурского, улица Карла Маркса, от улицы Тургенева до Краснодарской улицы, пробка продержалась 1 час 30 минут.
• 5 км - 17 января 8:47, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до улицы Шеронова, пробка продержалась 1 час 50 минут.
Сегодня утром максимальная загруженность хабаровских дорог составила 5 баллов, а днём средняя загруженность составила 2 балла, что соответствует обычным показателям.
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