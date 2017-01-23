Яндекс.Пробки, итоги недели в Хабаровске 16-22 января 2017г.

По данным Яндекс.Пробок, на минувшей неделе максимальная загруженность дорог Хабаровска оценивалась в 7 баллов из 10. Она была зафиксирована трижды: по утрам в понедельник и вторник, а также в четверг вечером. В другие дни пробки не превышали 6 баллов.

Самая длинная пробка недели растянулась в среду утром от остановки Комбинат до улицы Дзержинского – на 5,7 км.

Топ пробок за неделю, 16-22 января:

• 5,7 км - 18 января 8:53, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от остановки Комбинат до улицы Дзержинского, пробка продержалась 1 час.

• 5,1 км - 16 января 8:55, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до Волочаевской улицы, пробка продержалась 1 час.

• 5,1 км - 19 января 8:43, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до Волочаевской улицы, пробка продержалась 1 час 10 минут.

• 17 января 18:31, улица Муравьева-Амурского, улица Карла Маркса, от улицы Тургенева до Краснодарской улицы, пробка продержалась 1 час 30 минут.

• 5 км - 17 января 8:47, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского, от Выборгской улицы до улицы Шеронова, пробка продержалась 1 час 50 минут.

Сегодня утром максимальная загруженность хабаровских дорог составила 5 баллов, а днём средняя загруженность составила 2 балла, что соответствует обычным показателям.