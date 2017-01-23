Хабаровский край стал четвертым по количеству участников Всероссийского теста по истории Отечества

Среди девяти дальневосточных субъектов по качеству знаний Хабаровский край оказался на четвертом месте, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края. Несмотря на самое большое количество участников, ответивших правильно абсолютно на все вопросы теста, жители региона дали и самое большое число неверных ответов.

В итоге средний результат участника акции в крае составил 19,3 балла (из 40 возможных).

- Тестирование показало, что интерес к истории Отечества в нашем крае большой. Из всех участников теста - 85 регионов России и 13 иностранных государств - Хабаровский край оказался по числу участников на 4 месте. Теперь нам всем предстоит поработать над тем, чтобы повысить качество знаний о военных событиях, культуре, экономике страны в разные годы, - поделилась мнением координатор молодежных парламентов Дальневосточного федерального округа Молодежного парламента при Госдуме РФ Элеонора Кавшар.

По ее словам, сегодня уже мало просто знать исторические даты, важно использовать уроки истории в будущем. К примеру, изучение опыта аграрной реформы Столыпина, знание плюсов и минусов той кампании освоения территорий Дальнего Востока сегодня не столько историческая ретроспектива, сколько основа для исключения ошибок и приумножения достижений столыпинской реформы в переложении на «дальневосточный гектар». Напомним, тестирование знаний событий истории состоялось в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже в третий раз. Участниками предыдущих двух акций стали более 320 тыс человек из 33 стран.

этот раз в Хабаровском крае для проведения тестирования была организована работа 140 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Кроме того, выполнить задания можно было в режиме онлайн.

Инициатором акции выступил Молодежный парламент при Государственной Думе, в Хабаровском крае - Молодежная общественная палата при Законодательной Думе края. ИА «Хабаровский край сегодня»