Информация городской диспетчерской службы на 24 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 24 нет отключений холодной , горячей воды и отопления. В городе не работает 115 лифтов. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 76 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышла 34 машины. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с дорог краевого центра вывезли 1683 кубометра снега. Было высыпано 71,6 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 19 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 65 ДТП, зафиксировано 11 возгораний, на пульт «03» поступило 800 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 582 автобуса.