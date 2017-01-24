7,5 тысяч хабаровских школьников впервые сядут за парты в новом учебном году

В школах краевого центра на этой неделе начинается запись детей в первые классы. Правила приёма остаются прежними. Каждое муниципальное образовательное учреждение закреплено за конкретным микрорайоном города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В первую очередь школы, лицеи и гимназии примут заявления родителей, чьи дети прописаны в районе, к которому относится образовательное учреждение. В школу по месту жительства можно подать заявление до конца июня.

«В этом году у нас 7500 детей, это больше, чем в прошлом. При большем количестве будем формировать дополнительные классы. С 1 июля можно будет подать заявление не по месту жительства. Каждый год таких желающих много, но многие не попадают», - рассказала заместитель начальника управления образования мэрии Ольга Лалетина.

ля записи в первый класс, помимо заявления, требуется паспорт родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. Опекуны и приёмные родители, помимо прочего, должны предоставить документ, подтверждающий факт законности представительства ребёнка.

Приём заявлений стартует в субботу, 28 января. Подать их можно с 10 до 15 часов. Документы принимают как в традиционной форме в самих образовательных учреждениях, так и в электронном варианте. Форму электронного заявления можно будет найти на сайте управления образования администрации Хабаровска (http://obr.edu.27.ru, http://edu.khabarovskadm.ru/).

Подать заявление можно каждую субботу вплоть до 31 августа. Кроме того, каждый четверг с 14 до 18 часов в управлении образования мэрии будет работать телефонная «горячая линия». По вопросам записи детей в школу можно обращаться по телефонам: 40-90-81, 40-90-82, 40-90-83, 40-90-84, 40-90-85, 40-90-96, 40-90-98. Кроме того, по субботам с 28 января по 25 февраля с 9 до 13 часов будет работать дежурный специалист, к которому можно обращаться по вопросам записи детей в 1-й класс – телефон 40-90-98