Программой сберегательного капитала могут воспользоваться жители Хабаровского края

Жителям Хабаровского края предлагают воспользоваться программой сберегательного капитала. Принять в ней участие могут специалисты, работающие в отдалённых и труднодоступных муниципальных районах края. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

На 2017 год утверждён перечень учреждений социальной сферы, которые нуждаются в кадровом пополнении. Список включает 395 вакансий, что на 21 больше, чем в прошлом году. Так, по отрасли «Образование» — 209, «Здравоохранение» — 132, «Культура» — 37, «Социальная защита» — 12, «Спорт» — 5.

Сберегательный капитал составляет 50 минимальных окладов специалиста по занимаемой должности в соответствии с заключенным трудовым договором. Учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, в местностях, к ним приравненных, а также в южных районах Дальнего Востока. Средства по программе выплачивается педагогу после трёх лет отработки по договору. Программа сберегательного капитала рассчитана как на молодых, так и на опытных специалистов. Ознакомиться с перечнем учреждений можно здесь. ИА «Хабаровский край сегодня»