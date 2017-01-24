Две хабаровские лыжницы Ксения Малеванная и Анна Антонова вошли в состав национальной сборной России, которая примет участие в XXVIII зимней Универсиаде. Мероприятие пройдет в Казахстане с 28 января по 8 февраля и соберет более пяти тысяч студентов из 50 стран мира. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«Ксения представит наш край в лыжных гонках. На Универсиаду она отправится благодаря успешному выступлению на всероссийских соревнованиях. Спортсменка победила в гонке на 5 километров и завоевала «бронзу» в спринте. Что касается Анны, то она входит в состав сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В этом сезоне лыжница выступала на этапах Кубка мира и Кубка Европы, а в прошлом стала финалистом Кубка России», - сообщил заместитель министра – председатель комитета по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений Правительства края Дмитрий Чикунов.
В ходе XXVIII зимней Универсиады пройдут состязания по 13 спортивным дисциплинам. Среди них фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, хоккей, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, конькобежный спорт.
Напомним, в 2013 году хабаровские спортсмены триумфально выступили на летней Универсиаде в Казани. Золотые медали на тех соревнованиях завоевали боксер Андрей Замковой и легкоатлетка Екатерина Конева.
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