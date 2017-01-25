В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 января нет отключений холодной , горячей воды и отопления. В городе не работает 115 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днём на улицах Хабаровска работало 59 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышла 34 машины. Было высыпано 69,7тонны песчано-соляной смеси и реагента.
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