Информация городской диспетчерской службы на 25 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 января нет отключений холодной , горячей воды и отопления. В городе не работает 115 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днём на улицах Хабаровска работало 59 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышла 34 машины. Было высыпано 69,7тонны песчано-соляной смеси и реагента.