За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР - 1). За текущие сутки открылась две ледовые переправы: Охотский район, р.Ульбея р.п. Охотск – п.Иня; Охотский район, р. Марекан, р.п. Охотск – п.Иня. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 24.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 68 ед. техники; в г. Хабаровске 2657 чел. 140 ед. тех., вывезено 977 м3 снега, посыпано ПСС 75,9 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 г. зарегистрировано 9763 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 6,7 %. В целом эпидпорог по краю превышен на 3,4 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.
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Административные районы
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Осадки
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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юго-западный 5-11 м/с
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от -21ºС до -23ºС
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от -11ºС до -13ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от -23ºС до -30ºС
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от -10ºС до -15ºС
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Центральные районы
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без осадков
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западный, юго-западный 6-12 м/с
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от -15ºС до -35ºС
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от -6ºС до -21ºС
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Северные районы
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без осадков
(Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский р-ны - местами небольшой снег)
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западный, северный 3-10 м/с, на побережье Тугуро-Чумиканского района усиление ветра до 10-15 м/с
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от -17ºС до -32ºС
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от -10ºС до -26ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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