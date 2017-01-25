Оперативная информация на 25 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР - 1). За текущие сутки открылась две ледовые переправы: Охотский район, р.Ульбея р.п. Охотск – п.Иня; Охотский район, р. Марекан, р.п. Охотск – п.Иня. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 24.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 68 ед. техники; в г. Хабаровске 2657 чел. 140 ед. тех., вывезено 977 м3 снега, посыпано ПСС 75,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 г. зарегистрировано 9763 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 6,7 %. В целом эпидпорог по краю превышен на 3,4 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 5-11 м/с от -21ºС до -23ºС от -11ºС до -13ºС Южные районы без осадков юго-западный 6-11 м/с от -23ºС до -30ºС от -10ºС до -15ºС Центральные районы без осадков западный, юго-западный 6-12 м/с от -15ºС до -35ºС от -6ºС до -21ºС Северные районы без осадков (Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский р-ны - местами небольшой снег) западный, северный 3-10 м/с, на побережье Тугуро-Чумиканского района усиление ветра до 10-15 м/с от -17ºС до -32ºС от -10ºС до -26ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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