Единый Центр бытовых услуг построят в Хабаровске

В краевой столице началось строительство аналога некогда популярных в стране Домов быта, но в современном формате. Более 30 самых популярных и востребованных бытовых услуг - от ремонта обуви и пошива одежды, до консультаций дизайнера и ветеринарного врача - будут доступны в круглосуточном режиме, сообщили в отделе информационной поддержки проекта.

Новый Дом Быта разместится на одном из участков восточного шоссе - между Бизнес Центром «Золотые башни» и ТЦ «Выборгский». Место максимально доступно как для общественного, так и личного транспорта. Проектом предусматривается не менее 100 парковочных мест на территории.

«Центр 24» будет состоять из двух зданий. На общей площади более 3 тыс кв метров разместятся 80 мастерских, офисов и консультационных кабинетов. Бытовые услуги будут распределены с учетом их технических и технологических особенностей – шумное и объемное производство займет отдельные площади.

Первый этаж будет отдан под коммерческие услуги, на втором разместится хостел и гостиница. Третий уровень центра займет детская игровая зона и ресторан.

Основной режим работы нового Дома Быта - с 7.00 до 23.00, однако открыт он будет круглосуточно. В каждом помещении предусмотрены зоны отдыха и полноценная система коммуникаций (вода, вентиляция, канализация).

– Такие небольшие, но продуманные площади в первую очередь дают владельцам малого бизнеса уникальную возможность – стать собственником коммерческого помещения. Средний чек составит всего 1,5 млн рублей, - комментирует представитель застройщика Виталий Кругликов

Завершение строительства нового хабаровского Дома бытовых услуг запланировано на декабрь 2017 года. ИА «Хабаровский край сегодня»