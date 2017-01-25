Хабаровский край и китайская провинция Цзилинь усилят гуманитарное сотрудничество

В Правительстве края состоялась рабочая встреча с делегацией из китайской провинции Цзилинь, на которой обсуждалось развитие экономических и гуманитарных связей территорий. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Отмечалось, что провинция является одним из основных партнеров края среди Северо-Восточных регионов КНР. Вопросы развития отношений определены в Соглашении о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, которое власти Народного Правительства Цзилинь и Хабаровского края подписали в прошлом году. Документ стал основой для реализации ряда проектов, ключевым из которых стал «Аркаим – Цзиньда» в области лесопереработки.

Как отметил заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества края Максим Тарасов, китайские бизнесмены уже успешно работают на территории региона. Ключевыми отраслями для новых совместных инвестиционных проектов должны стать сельское хозяйство, промышленность и ресурсодобывающая сферы. Эти идеи могут быть реализованы в территориях опережающего развития.

В этом заинтересованы и китайские партнеры. Как отметила заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Хуан Лихуа, Цзилинь уже третий год подряд находится на первом месте по темпам экономического роста среди Северо-Востока Китая, а предприниматели проявляют интерес к совместным с Хабаровским краем проектам. Они готовы обсудить варианты их реализации.

«Хорошая возможность для этого представится в рамках ЭКСПО стран Северо-Востока Китая, которое мы планируем провести в сентябре в столице провинции - городе Чанчунь. Мы приглашаем делегацию Хабаровского края принять активное участие и провести переговоры с нашими предпринимателями», - отметила Хуан Лихуа.

Стороны также обсудили организацию культурных обменов и сотрудничество в области средств массовой информации. Эти направления составят основу развития гуманитарных связей территорий. Так, в рамках года китайских СМИ в России провинция и Хабаровский край планируют организовать совместные пресс-туры. Журналисты также смогут обменяться опытом в ходе ежегодного форума СМИ, который планируется провести в рамках ЭКСПО стран Северо-Востока Китая.

«Во время предыдущей поездки представители средств массовой информации Хабаровского края ознакомились с большим научно-техническим и промышленным потенциалом, почувствовали заинтересованность в ответных визитах. Такие мероприятия очень важны для развития сотрудничества между Россией и Китаем. Чем больше наши народы узнают друг о друге, тем крепче будут наши отношения», - отметила начальник главного управления информационной политики Губернатора и Правительства края Светлана Литвинова.

Одним из главных культурных событий станет концерт традиционной китайской культуры «Веселый праздник весны», который пройдет сегодня в 18:30 в ГДК. В его рамках Национальный симфонический оркестр из провинции Цзилинь представит обширную программу. На китайских национальных инструментах музыканты исполнят русские народные и популярные в Китае песни. Гостей также ждут выступления акробатов.