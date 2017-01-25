В Хабаровске запустят геопортал

В этом году в Хабаровске начнут создавать несколько информационных систем, которые упростят взаимодействие граждан и местных органов власти. Одна из них – «Геопортал». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Этот информационный ресурс позволит объединить существующие, а также создать новые информационные системы, которые будут связаны с земельно-имущественными отношениями. Цель создания геопортала – упростить и минимизировать время на выделение или использование земельных участков, имущества, а также их налогообложение», –сказал начальник управления информационных технологий администрации города Вадим Варады.

В настоящее время запущена первая тестовая версия сайта.

Ещё одной IT-новинкой станет единый информационно-пространственный ресурс, способный удовлетворить потребности городских служб по ежедневному мониторингу по разным направлениям деятельности. Этот ресурс объединит пространственные данные, фото- и видеоматериалы, потоковое видео, в том числе в режиме онлайн с использованием существующих систем фото- и видеофиксации.

Кроме того, продолжается работа по совершенствованию системы оказания муниципальных услуг населению в электронном виде. Разработки позволят сократить сроки административных процедур. ИА «Хабаровский край сегодня»