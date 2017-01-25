Полиция отмечает рекордное снижение уровня преступности в Хабаровском крае

В Хабаровске прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Хабаровскому краю, на котором были озвучены итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева, в мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев, командующий войсками Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации – герой России генерал-лейтенант Игорь Груднов, прокурор Хабаровского края государственный советник юстиции 2 класса Виталий Каплунов, руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников и другие официальные лица.

- В прошедшем году в Хабаровском крае отмечено значительное снижение уровня преступности, таких показателей в полиции не наблюдали как минимум пять последних лет, - отметила Ирина Щёголева. – В крае меньше стало убийств, квартирных краж, угонов автомобилей и грабежей, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и краж. Кроме того, значительно сократились преступления, совершенные в общественных местах и на бытовой почве. Всего в 2016 году в дежурные части поступило порядка 320 тыс сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях, на четверть снизилось число погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях.

В прошедшем году полиции края удалось ликвидировать 4 преступных сообщества, раскрыто 137 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп.

- Эффективное взаимодействие оперативных служб и следственных подразделений Управления позволило с начала года раскрыть более четырех тыс тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и экономической направленности, установленный ущерб экономике региона превысил 2.2 млрд рублей, - отметила Ирина Щёголева. - Изъято порядка 100 единиц оружия, 6 кг взрывных веществ и свыше 200 взрывных устройств, более 7 тыс боеприпасов. Из незаконного оборота изъято свыше 180 кг наркотических средств и психотропных веществ. ИА «Хабаровский край сегодня»