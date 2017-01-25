Оформить «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае теперь можно через МФЦ

Сегодня, 25 января, в девяти филиалах МФЦ Хабаровского края появилась возможность оформить бесплатный участок земли по закону о «дальневосточном гектаре». Специальные рабочие места для граждан с возможностью выхода в информационную систему https://надальнийвосток.рф организованы по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта.

В настоящее время подать заявление на получение своего гектара можно в девяти офисах МФЦ. Это все структурные подразделения в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Ванино и Советской Гавани. С 1 февраля такие рабочие места появятся еще в 13 филиалах, а до конца февраля – во всех подразделениях МФЦ края.

«Специалисты многофункциональных центров прошли необходимое обучение и готовы консультировать жителей по всем вопросам выбора земельного участка и подачи заявления. При необходимости консультанты помогут оформить документы, даже если граждане еще не зарегистрированы на портале Госуслуг и в других государственных системах», - рассказала замдиректора КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Оксана Захарова.

По данным регионального министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, на сегодняшний день от желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 4055 заявок. Более тысячи из них – с начала 2017 года. За вычетом отозванных и отклоненных, в работе находится 2722 заявления, соответствующих требованиям закона. В пользование гражданам предоставлено уже 1229 участков. Это свыше 30% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках национального проекта.

Напомним, что определиться с выбором своего «дальневосточного гектара» жителям края сегодня помогают и специальные мобильные бригады, созданные также по распоряжению Губернатора Вячеслава Шпорта. С января по август этого года специалисты краевых министерств и ведомств посетят крупные населенные пункты всех муниципальных районов, где проведут информационные встречи с гражданами.

Сегодня стать обладателем своего бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке может каждый совершеннолетний житель ДФО, однако уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все россияне.