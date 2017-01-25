Авиасообщение из Дальнереченска в краевой центр будет налажено в середине февраля. Доставлять пассажиров из Кавалерово в Хабаровск авиакомпания начнет в апреле 2017 года.
- Цена на билеты пока не определена, но точно не будет высокой, поскольку эти рейсы осуществляются в рамках постановления правительства РФ по субсидированию авиаперевозок. В Приморье, например, стоимость перелета по самому дальнему маршруту в регионе составляет от 500 рублей до 2 тыс, что сравнимо со стоимостью билета на автобус междугородного сообщения, - сказал пресс-секретарь компании «Аврора» Павел Малышкин.
Перевозить пассажиров в Хабаровск будет самолет DHC-6 Twin Otter 400 для местных перевозок. ИА «Хабаровский край сегодня»
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