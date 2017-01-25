Долг хабаровчан за тепло составил 4 миллиарда рублей

Задолженности копились несколько лет. Непосредственно жители города должны 3 миллиарда целковых и еще миллиард – предприятия и организации. На эти деньги можно было бы капитально отремонтировать 40 километров тепломагистралей со всеми сопутствующими коммуникациями. Об этом рассказал директор «Хабаровской теплосетевой компании» Сергей Нехороших.

По его словам, из-за перманентных неплатежей потребителей предприятие фактически работает себе в убыток. Но, главное, эта «финансовая дыра» ужасно тормозит объемы и темпы ремонтов, в которых нуждаются изношенные теплосети города – в этом году необходимо переложить 10 километров отслуживших свое коммуникаций. И это - все, что «Теплосети» могут себе позволить, хотя норматив ежегодного ремонта теплосетевого хозяйства для таких крупных городов, как Хабаровск, в два раза выше.

Средств не хватает, а стоимость работ весьма высока. Только на глобальную реконструкцию жизненно важной для города тепломагистрали ТМ-25 в общей сложности требуется 1,5 миллиарда рублей. Построенная почти полвека назад, она обеспечивает теплом практически весь центр города – от улицы Кубяка до Тихоокеанской, и уже не первый год работает на пределе своих возможностей. Как сообщил Сергей Нехороших, довольно большой ее участок – от улицы Кубяка до улицы Ленина – уже отремонтирован, но впереди – еще более масштабная задача: ремонт головного участка от ТЭЦ-2 до улицы Ленина (проект сейчас находится в разработке).

Полностью же реконструировать ТМ-25 энергетики планируют к 2020-му, а в текущем году капитальному ремонту подвергнутся несколько ее участков: по улице Тихоокеанской – на отрезке от Казачьей горы до «Маяка»; по улице Калинина; также серьезные работы пройдут на перекрестке улиц Запарина и Ленина. Предстоит замена устаревших труб на новые, большего диаметра, и ремонт распределительных камер. «Реконструкция ТМ-25 значительно повысит надежность хабаровских теплосетей и даст возможность подключения к ним большого количества новых потребителей», - отметил директор «Хабаровской теплосетевой компании».

Помимо ТМ-25, этим летом энергетики будут заняты ремонтом 32-й тепломагистрали (в районе улицы Шелеста) и 21-й магистрали (по улице Истомина в районе перинатального центра). Под «раскопки» попадут значимые для центра города транспортные узлы. «Да, мы будем вынуждены перекрывать улицы, наши работы будут причинять неудобства, но эти участки требуют немедленного ремонта. Без этого – не обойтись. В Хабаровске вводятся в строй новые крупные объекты с большим потреблением тепла, поэтому нужна срочная прокладка труб большего диаметра. Также вскоре в центре города реализуют еще два энергоемких проекта – планируется построить аквапарк и небоскреб, которые также нужно будет подключать к городским сетям. Такой нагрузки устаревшие трубы просто не выдержат – из-за плотности застройки трассы и так уже давно перегружены», - сказал Сергей Нехороших.

Но не только «ремонтом единым» живы хабаровские энергетики: в планах на будущее - строительство большой тепломагистрали ТМ-35, которая пройдет от ТЭЦ-3 до улицы Бондаря с ответвлением на Первую краевую больницу. «Общая стоимость проекта – около 3 миллиардов рублей. Он уже разработан и защищен на научном совете в Москве, но, к сожалению, вопрос финансирования пока не решен. А трасса городу очень нужна: эта магистраль позволит использовать на полную мощность все энергетические возможности ТЭЦ-3 (сейчас у неё есть нереализуемые запасы тепла, накапливающиеся из-за того, что попросту нет трассы, по которой его можно пустить), даст возможность активно развернуть застройку на площадях от улицы Бондаря до Воронежской, в районе Ореховой сопки», - поделился планами Сергей Нехороших.

Как заявил на недавней пресс-конференции вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда, текущая масштабная реконструкция ТМ-25 и перспективное строительство 35-й тепломагистрали («И это – будет», - подчеркнул тогда спикер) позволят начать массовую застройку современным жильем больших городских территорий, занятых сегодня ветхими домами. Их жители получат возможность переселиться в новые квартиры, и можно будет говорить о возведении новых социальных, торговых, промышленных и культурных объектов. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.