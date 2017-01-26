Информация городской диспетчерской службы на 26 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 26 января нет отключений холодной, горячей воды и отопления. В городе не работает 105 лифтов. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 79 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышла 34 машины. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с улиц города было убрано 1753 кубометра снега. На дороги было высыпано 26,8 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Было эвакуировано 24 автомобиля нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 69 ДТП, 3 пожара, на пульт «03» поступило 702 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 635 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 573 автобуса.