Фестиваль патриотической песни «Виктория» начинается в Хабаровске

В ближайшее время пройдёт прослушивание участников и отбор кандидатов на конкурс. В этом году фестиваль будет проходить в Краснофлотском районе города. Участие в нём могут принять солисты и творческие коллективы школьников, студентов ссузов и вузов, военнослужащие. На фестиваль уже подали заявки, в которых представлено 40 различных номеров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«К нам даже приедут участники из Советской Гавани – один из сотрудников центра проведения спасательных работ выступит с авторской песней. Фестиваль проводится в рамках месячника военно-патриотической работы, цель его – возрождение культурных ценностей, воспитание патриотизма, духовной нравственности и политической культуры молодёжи, формирование гражданской позиции», - рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Екатерина Сысоева.