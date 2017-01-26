Программа по сносу и расселению аварийных домов Хабаровска продлена

На заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о продлении сроков действия и изменении некоторых пунктов в муниципальной программе по сносу и расселению аварийных и ветхих многоквартирных домов города.

В связи с нестабильным экономическим положением программу предложили продлить до 2030 года. Однако, сколько домов будут сносить в этом году, спрогнозировать невозможно, утверждают специалисты администрации города.

- Снесение аварийных домов начинается тогда, когда право на развитие какой-либо территории города на аукционе купит инвестор, - уточнила заместитель директора департамента по градостроительному регулированию администрации города Елена Телешова.

По ее словам, права на развитие территорий мэрия начала выдавать с 2007 года. За это время выставлено на аукцион 65 территорий площадью 266 гектаров. В них входят 252 ветхих дома – это 2018 квартир. Перечень их постоянно пополняется. На 41 территорию уже приобретены права. Сейчас планируется внести в программу ещё 15 аварийных домов. Однако практика показывает, что современным инвесторам сложно реализовывать свои строительные намерения.

- Поэтому в дальнейшем мы планируем оказывать содействие инвесторам в сносе и расселении ветхих домов, - резюмировала Елена Телешова.

Для изменения ситуации в лучшую сторону, планируется также включать в территорию будущей застройки дома с износом, меньшим чем 50%. ИА «Хабаровский край сегодня».