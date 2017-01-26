Хабаровский аэропорт в 2016г увеличил пассажиропоток на 2,6%

Международный аэропорт Хабаровск (главный оператор по наземной деятельности - ОАО "Хабаровский аэропорт") в 2016 году увеличил пассажиропоток на 2,6% по сравнению с 2015 годом - с учетом транзита до 1 млн 896 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт сохранил в 2016 году отраслевое лидерство в Дальневосточном федеральном округе по объемам перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество пассажиров - порядка 1 млн 529 тыс. человек - обслуженных в аэропорту Хабаровска, осуществляли перелеты внутри страны. Популярным был маршрут Хабаровск - Москва, в летний период также были актуальны рейсы в города-курорты РФ. "Интерфакс-Дальний Восток"