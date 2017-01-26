Как объяснили в краевом министерстве ЖКХ, нововведение ускорит и упростит процедуру оплаты жилищно-коммунальных услуг. - Коды на платежных квитанциях есть и сейчас, но другие. Новые коды QR отличаются от прежних прежде всего формой. Они позволяют считывать информацию мобильными устройствами и с их помощью производить платежи, - объяснила начальник финансового управления МинЖКХ края Наталья Руденко.
По ее словам, от кода QR жильцы могут отказаться. Для этого им необходимо собрать общее собрание и принять такое решение большинством голосов. ИА «Хабаровский край сегодня»
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