С 1 июля этого года на квитанции для оплаты услуг ЖКХ, будут наноситься штрих-коды

Как объяснили в краевом министерстве ЖКХ, нововведение ускорит и упростит процедуру оплаты жилищно-коммунальных услуг. - Коды на платежных квитанциях есть и сейчас, но другие. Новые коды QR отличаются от прежних прежде всего формой. Они позволяют считывать информацию мобильными устройствами и с их помощью производить платежи, - объяснила начальник финансового управления МинЖКХ края Наталья Руденко.

По ее словам, от кода QR жильцы могут отказаться. Для этого им необходимо собрать общее собрание и принять такое решение большинством голосов. ИА «Хабаровский край сегодня»