Хабаровский край вошел в первую пятерку регионов России по эффективности и открытости проводимых закупок. Пятый год подряд он удостаивается высшей степени оценки – категории «Гарантированная прозрачность». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Работу комитета государственного заказа Правительства края отметили в ходе десятой юбилейной премии «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2016».
«Созданная в Хабаровском крае система государственных закупок доказала свою результативность и эффективность. Соблюдается баланс интересов заказчика и участников торгов. Это подтверждается высоким экономическим эффектом при расходовании бюджетных средств с одной стороны, и привлекательностью для малого бизнеса с другой. Сегодня большинство экономических показателей деятельности комитета государственного заказа Правительства края соответствуют среднероссийским или превосходят их, но мы намерены и дальше работать над качеством», - отметил председатель комитета Андрей Лучин.
В 2016 году общая сумма государственного заказа превысила 25 млрд рублей, осуществлено более 20 тысяч закупок. Пятая часть всех контрактов по закупке товаров или услуг пришлась на малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации. Они заключили договоров на сумму, превышающую 7 млрд. рублей.
Экономия при проведении государственных закупок в регионе составила 3,2 млрд. рублей.
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