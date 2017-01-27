Информация городской диспетчерской службы на 27 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 27 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 17 ГРУ или 46,07 тонны топлива. В городе не работает 105 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 77, а ночью – 47 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 19,4 кубометра мусора и 1298 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 464,6 тонны песчано-соляной смеси и 8 тонн противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 50 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступил 771 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 638 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 576 автобусов.