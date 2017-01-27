Страховые пенсии увеличатся с 1 февраля

Страховые пенсии неработающих пенсионеров и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников с 1 февраля будут индексированы на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Об этом сообщила управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Ирина Звержеева.

Увеличится также фиксированная, то есть базовая часть пенсии. Теперь она составит 4805,11 рубля в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере.

-У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии, - рассказала Ирина Звержеева. - Средний размер страховой пенсии по старости в крае с учетом индексации составит 16073, 6 рубля. Пенсия по инвалидности увеличится в среднем на 490 рублей и будет равняться 9 581, 4 рублей, по случаю потери кормильца станет больше в среднем на 474, 9 рубля и составит 9269,7 рублей.

У получателей двух пенсий, а это участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы, вдовы и родители погибших военнослужащих, в среднем доход превысит 35 тыс рублей. В связи с индексацией увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), который составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Это важно знать всем, кто еще зарабатывает пенсию. Индексация проводится в беззаявительном порядке.

Как заявила Ирина Звержеева, с 1 февраля ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере получат почти 87 тыс федеральных льготников края, большинство из которых также являются пенсионерами (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др.). Размеры этой выплаты определены в зависимости от категории получателя. В результате индексации минимальный размер ее составит 505,73 рубля, максимальный – 5054,11 рубля.

Также в составе ежемесячной денежной выплаты увеличилась сумма, которая направляется на оплату набора социальных услуг, она теперь составит 1048,97 рубля. А с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. ИА «Хабаровский край сегодня»