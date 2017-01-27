Численность населения Хабаровского края незначительно снизилась

Численность населения Хабаровского края за 2016 год снизилась на 320 человек и на 1 января 2017 года составила 1 млн 334,2 тыс. человек, следует из материалов Хабаровскстата. В разрезе муниципальных образований рост показали только краевой центр и его окрестности.

Население Хабаровска увеличилось на 5,7 тыс. человек - до 616,9 тыс. человек, Хабаровского района - на 678 человек, до 90,9 тыс. Второй по величине город края, Комсомольск-на-Амуре, продолжил наблюдающуюся с 1993 года отрицательную динамику численности населения (она прерывалась только в 2008 году), преодолев отметку в 250 тыс. жителей. За год население города снизилось на 1,4 тыс. человек - до 249,9 тыс.

В целом в Хабаровском крае сохранилась тенденция к увеличению доли городского населения - она выросла до 82,07% с 81,97%. Отрицательную демографию продемонстрировала также Еврейская автономная область (ЕАО). За 2016 год ее население уменьшилось на 1,9 тыс. человек - до 164,2 тыс. При этом также наблюдается тенденция к росту доли городского населения - до 68,63% с 68,56%. В столице области - Биробиджане - численность населения снизилась на 509 человек и составила на 1 января 2017 года 74,1 тыс. жителей. "Интерфакс-Дальний Восток"