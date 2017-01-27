Митинг против пыли пройдёт в Хабаровском крае

Жители поселка Ванино в Хабаровском крае проведут митинг против пыли, образуемой при перегрузке угля в местном порту. По словам члена инициативной группы докера Александра Егорова, мероприятие согласовано на тысячу и более человек. Оно состоится в воскресенье, 29 января, на площади Маяковского.

«Жителей Ванино беспокоит, что программы экологических мероприятий за последние годы принимались уже не раз, а по существу на данный момент речь идет пока только о покупке портом снегогенераторов (для борьбы с угольной пылью при перевалке — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Егоров. Гендиректор ванинского порта Валерий Балакин отметил, что компания приобрела четыре дополнительных снегогенератора, которые будут доставлены в феврале. Также планируется использовать вакуумный аппарат и оградить все площади с углем.

«Все это должно привести к значительному уменьшению пыления. Кроме того, сейчас мы более жестко подходим к требованиям крановщиков и водителей погрузчиков, работающих с углем, чтобы технологические нормы выполнялись более четко», — сказал он. В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил для решения экологических вопросов создать рабочую группу, куда должны войти специалисты, члены регионального правительства, общественность.

Как сообщает DV, в январе Егоров записал видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о загрязнении воздуха от разгрузки угля. После этого докер был лишен премии за нарушение трудовой дисциплины. Отмечается, что станции экомониторинга не зафиксировали превышения нормы загрязнений. Тем не менее местные жители регулярно жалуются в администрацию на угольную пыль. lenta.ru