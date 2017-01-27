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Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии запустил проект «Склад гуманитарной помощи», который рассчитан на помощь кризисным беременным, отказавшимся от аборта, и одиноким мамам с малышами до трех лет, сообщает портал Хабаровской епархии.

Каждой обратившейся маме выдается продуктовый набор: мясные, рыбные консервы, крупы, мука, сахар, продукты первой необходимости. Также женщин обеспечивают подгузниками из расчета на 1 месяц, детским питанием, при необходимости — лекарствами. За помощью уже обратились более 15 человек – беременные, многодетные одинокие мамы с 3-4 детьми, студентки, которые готовятся к материнству.

- Подход ко всем индивидуальный, - рассказала руководитель проекта Юлия Лисицкая. - Одна мамочка может обратиться, допустим, за разовой помощью детской одеждой, а другой требуется постоянная комплексная помощь. Недавно обратилась молодая мама, еще студентка, сама инвалид, сирота. Ситуация тяжелая, стараемся помочь чем только можно, берем под патронаж. ИА «Хабаровский край сегодня»

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