План основных мероприятий города Хабаровска на 28 и 29 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 и 29 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 января

Молодежная интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (состязание в знаниях о событиях в истории Великой Отечественной войны – окончании прорыва блокады Ленинграда и снятии города с осадного положения в ходе операции «Январский гром»). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 16.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98, 8 914 209 13 14.

Четвертьфинальные игры «Премьер-Лиги» Всероссийского представительства Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске (школьные команды). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 40-89-40. Хопта Инна Сергеевна.

Индустриальный район. Фестиваль художественной самодеятельности «Ветераны – городу». Большой зал комитета по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Соревнования по хоккею с мячом среди дворовых команд района. Хоккейная коробка, пер. Батарейный, 4а. 14.30. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

29 января

Патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (раздача хлеба, по весу и составу схожего с блокадным хлебом, листовки в виде хлебной карточки с информацией о блокаде Ленинграда и рецепте хлеба). Торговые центры: «Большая медведица», «Южный парк», «Радость». 14.00-16.00. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.

Железнодорожный район. Турнир по футболу на снегу для детей 11-14 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Активность – путь к долголетию». Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.