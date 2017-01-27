О своих планах по изменению численности персонала в 2017 году во время исследования рассказали 98 хабаровских компаний представители малого, среднего и крупного бизнеса.
В среднем в 14% организаций планируются сокращения, 40% будут набирать персонал, а 46% - оставить число сотрудников без изменений, сообщает со ссылкой на сайт Зарплата.ру. При этом лидеры по числу планируемых сокращений – представители крупного бизнеса. 30% опрошенных компаний готовы расстаться со своими сотрудниками. А вот наиболее заинтересованы в новых рабочих в малом бизнесе – 48% компаний планируют расширить свой штат. При этом число представителей среднего бизнеса, готовых расстаться с сотрудниками в два раза меньше, чем крупных организаций – 15% и 43% готовы нанять новых рабочих.
Большинство участников исследования планируют нанять на работу специалистов сферы продаж. Также работодатели заинтересованы в квалифицированных IT-специалистах и рабочих. При этом отмечается, что на рынке труда сегодня не достаточно опытных и квалифицированных специалистов.
- Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой, — комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко. ИА «Хабаровский край сегодня»
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