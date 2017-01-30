Информация городской диспетчерской службы на 30 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 30 января в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 28 по улице Суворова. В городе не работает 103 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 28, а ночью – 32 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 15,9 кубометра мусора и 601 кубометр снега. На хабаровские трассы высыпано 69,4 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуирован 1 автомобиль.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 32 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 7 возгораний, на пульт «03» поступило 890 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 632 единицы транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 572 автобуса.