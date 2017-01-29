План основных мероприятий города Хабаровска с 30 января по 5 февраля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 30 января по 5 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 января

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (30 января и 1 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (30 января и 2 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

31 января

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций в формате информационной встречи по вопросу «О решении вопросов, возникающих в связи с переездом Городского дворца бракосочетания». Малый зал. 16.00. Информация по тел. 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (31 января, 2 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по профилактике ОРВИ и гриппа, диспансеризации и вакцинации населения. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Краснофлотский район. Совещание с директорами общеобразовательных организаций о совместной работе. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

1 февраля

Центральный район. Поздравление трех юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков (01 февраля - 10.00, 02 февраля – 12.00). Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Соревнования по пулевой стрельбе в рамках районного этапа городской комбинированной игры «Патриот». Стрелковый тир, ул. Советская, 1. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (младшая группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.

Краснофлотский район. Проведение рейдов на улицах малоэтажной, индивидуальной застройки в целях проверки целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов для привлечения владельцев объектов к государственной регистрации права собственности объектов недвижимости. Территория района. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

2 февраля

Индустриальный район. Интеллектуальная игра «Страницы воинской славы». Центр военно-патриотического воспитания «Взлет», ул. Радищева, 8д. 15.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (средняя группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.

Краснофлотский район. Медиаобзор «Когда кипела волжская вода. Поклон городу Сталинграду». Библиотека, ул. Руднева, 21. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных на ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Беседа-рассказ для школьников «Сталинградская энциклопедия». Центр народной культуры и досуга, пос. Березовка, кв. Энергетик, 11. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

3 февраля

Краснофлотский район. Урок мужества «От Сталинграда до Ленинграда». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 12.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Школа №38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (старшая группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.

Краснофлотский район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Урок мужества «Сталинград – символ мужества и подвига советского народа». Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

4 февраля

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 11-16 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Центральный район. Проведение малых Олимпийских игр. Жилмассив «Площадь им. Блюхера». Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

5 февраля

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» для детей 11-14 лет. Спортивный клуб, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.