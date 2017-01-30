Операция «Снегоход» пройдёт в Хабаровском крае

С 1 февраля в Хабаровском крае стартует профилактическая операция «Снегоход». В течение двух месяцев инспекторы гостехнадзора управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, при поддержке сотрудников ГИБДД, проверят соблюдение правил эксплуатации снегоходов, квадрациклов и иных самоходных машин.

Это коснется как частных лиц, так и техники, находящейся в пунктах проката, на базах отдыха и других местах массового использования.

«Наша задача, проверить, чтобы эксплуатируемая техника была исправна, гражданин имел право на управление ей, был трезв и соблюдал правила дорожного движения», - отметил и.о. заместителя начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Евгений Битюков.

По его словам, нарушителей ждет штраф или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Если же выяснится, что используемая техника не зарегистрирована, штрафные санкции составят: для граждан до 2 тыс. руб., для должностных лиц до 3 тыс.руб., а для юридических до 10 тыс.руб.

Стоит отметить, что количество зимней мототехники в Хабаровском крае за последние два года возросло более чем в три раза и составило чуть более 6700 единиц.

Напомним, в 2016 году, в ходе операции «Снегоход» инспекторы гостехнадзора проверили почти 300 внедорожных мотосредств. Большая часть нарушений касалась правил или норм эксплуатации. Сумма штрафов составила 39 тыс. руб.

Пошаговая инструкция о получении государственной услуги по проведению технического осмотра самоходной техники, адреса инспекторов гостехнадзора в районах края и другую подробную информацию можно узнать на сайте управления: https://urgk.khabkrai.ru/Deyatelnost/Kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/95