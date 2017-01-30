За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 1, Ульчский МР-2). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб:29.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 41 ед. техники; в г. Хабаровске 2740 чел. 74 ед. тех., вывезено 328 м3 снега, посыпано ПСС 90,9 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 г. зарегистрировано 9763 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 6,7 %. В целом эпидпорог по краю превышен на 3,4 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от -23ºС до -25ºС
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от -13ºС до -15ºС
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Южные районы
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преимущественно без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -20ºС до -27ºС
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от -9ºС до -15ºС
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Центральные районы
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без существенных осадков
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западный, юго-западный
3-10 м/с
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от -16ºС до -33ºС
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от -9ºС до -21ºС
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Северные районы
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без осадков
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западный, северо-западный
4-14 м/с
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от -12ºС до -28ºС
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от -10ºС до -24ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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