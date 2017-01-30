Оперативная информация на 30 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 1, Ульчский МР-2). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб:29.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 41 ед. техники; в г. Хабаровске 2740 чел. 74 ед. тех., вывезено 328 м3 снега, посыпано ПСС 90,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 г. зарегистрировано 9763 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 6,7 %. В целом эпидпорог по краю превышен на 3,4 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-11 м/с от -23ºС до -25ºС от -13ºС до -15ºС Южные районы преимущественно без осадков юго-западный 5-10 м/с от -20ºС до -27ºС от -9ºС до -15ºС Центральные районы без существенных осадков западный, юго-западный 3-10 м/с от -16ºС до -33ºС от -9ºС до -21ºС Северные районы без осадков западный, северо-западный 4-14 м/с от -12ºС до -28ºС от -10ºС до -24ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112