Стратегический инвестор появился у единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия

Компания «Торэкс» в ходе очередного раунда торгов приобрела завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, у единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился стратегический инвестор. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Этой сделке предшествовала длительная работа по сохранению металлургического предприятия, которую вело Правительство Хабаровского края во главе с Губернатором Вячеславом Шпортом. Большую поддержку оказывал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Нам важно сохранить уникальное предприятие в Комсомольске-на-Амуре. Сделать так, чтобы оно продолжало работать, и ни один сотрудник не потерял свое рабочее место. Можно сказать, что этот длительный и сложный этап по поиску инвестора завершился. Хабаровская компания «Торэкс» становится собственником «Амурметалла». И сегодня под руководством Правительства края начинается второй этап – реализация Стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе», - отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также подчеркнул, что власти края совместно с Минвостокразвития РФ прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций. Речь может идти о включении предприятия в режим ТОСЭР и льготах на перевозку сырья -металлолома.

Отметим, что компания «Торэкс» уже является резидентом ТОСЭР «Хабаровск», где реализует проект по созданию металлургического мини-завода.