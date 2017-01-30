Почти 9 тысяч хабаровских школьников в минувшем году прошли анонимное тестирование по выявлению склонностей к наркозависимости

Такие данные накануне озвучили на заседании городской антинаркотической комиссии. С докладом по мерам профилактики наркомании на жилмассивах выступили представители комитета по управлению Кировским районом и сотрудники правоохранительных органов. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Светлана Сенникова.

По данным полиции, преступления по обороту наркотических веществ на территории Кировского района снизились на 63%. Этому поспособствовали различные школьные и городские мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. В них участвуют врачи-наркологи, сотрудники УМВД и прокуратуры, спортсмены и волонтёры. На подобных встречах подросткам рассказывают об уголовной и правовой ответственности за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ, о влиянии наркотиков на здоровье. Проводятся беседы с родителями о причинах, по которым ребёнок начинает принимать запрещённые вещества.

«В ходе рейдовых мероприятий мы работаем с детьми из семей, которые находятся в социально опасном положении. Проводятся профилактические беседы. Вовлекаем ребят в спортивно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия. За 2016 год к спортивно-массовой работе привлекли более 6 тысяч детей и подростков на жилмассивах Кировского района. Сегодня на учёте стоит только один ребёнок, который является токсикоманом», - отметила заместитель председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Кировским районом Юлия Фомина.

На противодействие распространению наркотиков ежегодно выделяются средства из городского бюджета. Совместно с правоохранительными органами в борьбу с наркоманией включены различные структуры муниципалитета. С подростками также работают специалисты в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Помимо этого, управление образования рассмотрит вопрос о возобновлении конкурса агитбригад среди подростков, направленного на пропаганду ЗОЖ и отказ от вредных привычек.