Аэропорт Хабаровска обслужил около двух млн. пассажиров в 2016 году

Международный аэропорт Хабаровск подвел итоги деятельности в 2016 году, по данным статистики общий пассажиропоток за отчётное время превысил 1,87 млн человек (с учетом транзита), что на 2,6% больше показателей 2015 года. При этом воздушная гавань дальневосточной столицы не первый год занимает лидирующую позицию в федеральном округе.

- Около 1,53 млн человек это пассажиры внутренних рейсов, - отметили в пресс-центре аэропорта Хабаровск.

В 2016 году выросло число пассажиров международных линий - аэропорт обслужил 266,5 тыс человек, что на 12,4% больше показателей 2015 года. Отмечен рост на направлениях в Сеул, Харбин, Пекин и Камрань. - Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам 2016 года составил почти 24,5 тыс тонн, превысив показатели предыдущего года, - рассказали в пресс-центре предприятия. - Начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку крупнейший российский грузовой перевозчик ООО «Авиакомпания Эйрбриджкарго», маршрутная сеть аэропорта Хабаровск пополнилась новым грузовым направлением за счет прихода самолётов ФГУП «Почта России». ИА «Хабаровский край сегодня»