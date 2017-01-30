Международный аэропорт Хабаровск подвел итоги деятельности в 2016 году, по данным статистики общий пассажиропоток за отчётное время превысил 1,87 млн человек (с учетом транзита), что на 2,6% больше показателей 2015 года. При этом воздушная гавань дальневосточной столицы не первый год занимает лидирующую позицию в федеральном округе.
- Около 1,53 млн человек это пассажиры внутренних рейсов, - отметили в пресс-центре аэропорта Хабаровск.
В 2016 году выросло число пассажиров международных линий - аэропорт обслужил 266,5 тыс человек, что на 12,4% больше показателей 2015 года. Отмечен рост на направлениях в Сеул, Харбин, Пекин и Камрань. - Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам 2016 года составил почти 24,5 тыс тонн, превысив показатели предыдущего года, - рассказали в пресс-центре предприятия. - Начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку крупнейший российский грузовой перевозчик ООО «Авиакомпания Эйрбриджкарго», маршрутная сеть аэропорта Хабаровск пополнилась новым грузовым направлением за счет прихода самолётов ФГУП «Почта России». ИА «Хабаровский край сегодня»
Последние новости
Предыдущие новости
- Рейды по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Хабаровском крае будут продолжены - 30/01/2017 05:22
- Мойву и навагу по сниженным ценам смогут купить хабаровчане - 30/01/2017 02:28
- В январских квитанциях на оплату электроэнергии не будет строки «начисления за общедомовые нужды» - 30/01/2017 01:44
- Почти 9 тысяч хабаровских школьников в минувшем году прошли анонимное тестирование по выявлению склонностей к наркозависимости - 30/01/2017 01:22
- Стратегический инвестор появился у единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия - 30/01/2017 00:44