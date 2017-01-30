Лучших молодых учёных определили в Хабаровском крае

В Правительстве Хабаровского края подвели итоги XIX регионального конкурса молодых ученых и аспирантов. С 13 по 20 января преподаватели, научные сотрудники и аспиранты вузов, академических и исследовательских институтов, сотрудники предприятий защитили более ста проектов по семи научным направлениям. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Наибольшая часть докладов была посвящена техническим, химическим, общественным, медицинским и биологическим наукам. По результатам конкурса в каждой секции определено по три победителя.

Так, в категории «Технические и химические науки» лучшим стал проект сотрудников Дальневосточного государственного университета путей сообщения Сергея Власенко и Ивана Игнатенко, которые исследовали особенности электрического сопротивления при эксплуатации поездов. Второе место занял аспирант ТОГУ Михаил Бойко, представивший промышленный образец робота-манипулятора высокой маневренности LivingStick.

В «Науках о земле и сельскохозяйственных науках» победу одержал ведущий инженер Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Алексей Березуцкий. Он разработал методы повышения эффективности защиты атмосферы от вредных выбросов на ХНПЗ. В секции «Экономические науки» лучшей признана работа Яны Дёминой. Научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН представила аналитический доклад об инвестиционном сотрудничестве в странах Восточной Азии.

В направлении «Гуманитарные науки» победа присуждена аспиранту Амурского государственного педагогического университета Петру Черёмухину. Его проект посвящен внедрению инженерного образования через знакомство с робототехникой в дошкольном возрасте и обучение элементарным навыкам конструирования и программирования в начальных классах.

Обладатели первых, вторых и третьих мест в каждой секции будут награждены дипломами Губернатора Хабаровского края и денежными премиями. Чествование победителей состоится на торжественном приеме по случаю Дня российской науки.