Аграрии Хабаровского края получат субсидии на покупку новой техники

В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края организован прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, которые смогут компенсировать затраты на приобретение новой техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как пояснили в министерстве, это направление поддержки в регионе возродили в прошлом году. По итогам конкурса среди аграриев распределили почти 52 млн рублей. Компенсации получили 15 хозяйств. Это малые и купные организации, которые занимаются растениеводством и животноводством.

В том числе около 14 млн рублей господдержки получили два предприятия, развивающие тепличное овощеводство в крае. Это ИП Виктор Бутков и агрокомплекс «Восток».

По словам начальника отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александра Рог-Кустова, учитывая важность этого направления для развития аграрной отрасли края, обеспечения продовольственной безопасности, объемы выделяемых средств на 2017 год было решено сохранить.

«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после – начнется распределение средств. Выплаты - это не более 50% стоимости каждой единицы техники - аграрии должны получить к августу. Мы рассчитываем, что господдержка простимулирует малые и крупные хозяйства приобретать новую технику и списывать ту, которая исчерпала свой ресурс», - сказал Александр Рог-Кустов.

Напомним, что аналогичная программа уже действовала в крае с 2011 по 2015 годы. С ее помощью аграрии смогли приобрести почти 600 единиц новой техники.