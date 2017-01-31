По его итогам выберут лучшую школьную библиотеку, лучшее методическое объединение педагогов и методическую копилку педагога-психолога. Организаторами выступают городской центр развития образования и профильное управление администрации Хабаровска. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Конкурс проводится для того, чтобы стимулировать педагогов образовательных учреждений на поиск и разработку новых подходов и технологий в обучении. Принять участие в нём могут школьные, районные, городские методические объединения, творческие группы, педагогические лаборатории, работники городских библиотек и педагоги-психологи. Для каждой номинации комиссия определила критерии оценивания. Участникам нужно подготовить портфолио с презентацией своей методической деятельности.
«Эти соревнования у нас традиционные, мы их проводим уже 5 лет подряд. В этом году в один конкурс мы объединили три номинации, потому что направленность у них одна. Конкурс предполагает повышение методического мастерства педагогов разного уровня. В прошлом году особенно успешными у нас были объединения учителей английского и русского языков», - рассказала и.о. предметно-методической лаборатории городского центра развития образования Татьяна Кулакова.
Лучший опыт инновационной деятельности внесут в соответствующий городской банк данных. Конкурс продлится с 1 февраля по 31 марта. Победителей и призёров наградят дипломами I, II и III степени от управления образования.
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