Оперативная информация на 31 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 1, Ульчский МР-2). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 30.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 72 ед. техники; в г. Хабаровске 1095 чел. 122 ед. тех., вывезено 630 м3 снега, посыпано ПСС 51,6 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. зарегистрировано 9804 случая заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 7.9 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-11 м/с от -22ºС до -24ºС от -13ºС до -15ºС Южные районы без существенных осадков юго-западный 6-11 м/с от -20ºС до -27ºС от -9ºС до -14ºС Центральные районы без существенных осадков (Верхнебуреинский р-н – местами небольшой снег) юго-западный, западный 4-13 м/с от -18ºС до -37ºС от -8ºС до -22ºС Северные районы без существенных осадков (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский р-ны – местами небольшой снег) западный, северо-западный 5-10 м/с, в Тугуро-Чумиканском районе юго-западный 12-17 м/с от -15ºС до -34С от -11ºС до -22ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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