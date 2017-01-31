В этом году в Хабаровских школах придётся открыть 40 дополнительных первых классов

В 2017-м впервые за парты сядут 7500 маленьких хабаровчан – на тысячу больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен. Запись в первый класс началась в школах города 28 января. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

В первый же день приемные комиссии приняли от родителей более двух тысяч заявлений, которые те подали как в электронном виде, так и лично посетив общеобразовательные учреждения. Самыми востребованными оказались лицей «Ступени», гимназия №5, школы №№ 33, 12, 63 и «Открытие»: первые классы в них уже полностью укомплектованы, так как эти престижные, по мнению горожан, учебные заведения не в состоянии вместить всех желающих.

«Хочу успокоить родителей: 1 сентября все первоклассники сядут за парты - у нас достаточное количество мест. Все школы города закреплены за микрорайонами, поэтому в первую очередь мы оформляем детей, проживающих в них, а с 1 июля, при наличии свободных мест, будем брать ребятишек всех желающих. Не нужно создавать ажиотаж вокруг лицеев и гимназий – если ребенок умненький, его способности раскроются в любой школе. Но, учитывая повышенный спрос на такие учебные заведения, новые, которые мы планируем открывать в ближайшее время, будут специализированными - с углубленным изучением отдельных предметов», - сказала Ольга Тен.

По ее словам, в планах на текущий 2017-й – открытие после капительного ремонта корпуса школы №27 в поселке имени Горького, завершение строительства ультрасовременной школы в микрорайоне «Ореховая сопка». В недалекой перспективе – возведение нового образовательного учреждения в Рабочем городке.

«Еще раз отмечу: сегодня качественное образование дает каждая школа Хабаровска – мы для этого и работаем», - резюмировала Тен.

Подавать заявления для зачисления в первый класс можно с 10 до 15 часов каждую субботу вплоть до 31 августа. Каждый четверг с 14 до 18 часов в управлении образования мэрии будет работать телефонная «горячая линия». По вопросам записи детей в школу можно обращаться по телефонам: 40-90-81, 40-90-82, 40-90-83, 40-90-84, 40-90-85, 40-90-96, 40-90-98. Кроме того, по субботам с 28 января по 25 февраля с 9 до 13 часов будет работать дежурный специалист, к которому можно обращаться по вопросам записи детей в 1-й класс – телефон 40-90-98.

Напомним, что для записи, помимо заявления, требуется паспорт родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. Опекуны и приёмные родители, помимо прочего, должны предоставить документ, подтверждающий факт законности представительства ребёнка.

Документы принимают как в традиционной форме в самих образовательных учреждениях, так и в электронном варианте. Форма электронного заявления размещена на сайте управления образования администрации Хабаровска (https://obr.edu.27.ru/).