«Аврора» запускает пассажирский рейс Владивосток-Комсомольск-на-Амуре

Авиакомпания «Аврора» 3 марта 2017 года открывает новый маршрут Владивосток – Комсомольск-на-Амуре, рекламная компания направления и продажи билетов еще не начались, но по предварительной информации стоимость билетов в эконом-класс в одну сторону не превысит 3 тыс рублей. Полеты будут проводиться по понедельникам и пятницам.

- Всю зиму на рейсах нашей авиакомпании перевозка горнолыжного и лыжного оборудования бесплатна, - рассказал официальный представитель «Авроры» на Дальнем Востоке Павел Малышкин. – Мне вчера уже звонили из Хабаровского края, представители горнолыжного комплекса «Холдоми», они интересовались возможным наполнением маршрута, потому что в феврале-марте инфраструктура у них работает и они хотят чтобы этими рейсами к ним клиенты прилетали.

Время в полете – 2 часа 10 минут, вылет из аэропорта Кневичи в 10:10 по местному времени, прилет в аэропорт Хурба 12:20, обратный маршрут отправляется в 13:25, прилёт в 15:35. ИА «Хабаровский край сегодня»