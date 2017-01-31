В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
1 февраля
Центральный район. Поздравление трех юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков (01 февраля - 10.00, 02 февраля – 12.00). Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Кировский район. Соревнования по пулевой стрельбе в рамках районного этапа городской комбинированной игры «Патриот». Стрелковый тир, ул. Советская, 1. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.
Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.
Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (младшая группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.
Краснофлотский район. Проведение рейдов на улицах малоэтажной, индивидуальной застройки в целях проверки целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов для привлечения владельцев объектов к государственной регистрации права собственности объектов недвижимости. Территория района. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.
Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.
Последние новости
Предыдущие новости
- Более 700 единиц оружия добровольно сдали жители Хабаровского края в прошлом году - 31/01/2017 06:22
- Хабаровск готовится встретить Open Innovations Startup Tour 2017 - 31/01/2017 04:22
- «Аврора» запускает пассажирский рейс Владивосток-Комсомольск-на-Амуре - 31/01/2017 01:44
- Почта России ускорит время обслуживания хабаровчан - 31/01/2017 01:22
- В этом году в Хабаровских школах придётся открыть 40 дополнительных первых классов - 31/01/2017 00:44