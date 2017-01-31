Предприятия Хабаровского края организовали выпуск брендированной упаковки в рамках проекта «Наш выбор 27»

Сегодня под руководством Первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева состоялось совещание по реализации народного проекта «Наш выбор 27». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В его рамках организована работа по продвижению местной продукции на внешнем и внутреннем рынке.

Отмечалось, что производители активно включились в эту работу. На сегодняшний день право использовать логотип получили 37 предприятий. В их числе ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский», ОА «Птицефабрика «Комсомольская», ООО «Джей Джи Си Эвергрин», АО «Хорское», а также АО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» и ООО «Мясное дело», которые уже наладили выпуск упаковки с логотипом и продажу первых партий брендированных товаров. К концу февраля они планируют расширить ассортимент. К этому же времени на прилавках появится и молочная продукция с новым логотипом.

«Пока разрабатывался дизайн, предприятия организовали маркировку своих товаров с помощью специальных стикеров и наклеек. Первая такая продукция в крае появилась в декабре. Помимо этого, производители начали самостоятельно изготавливать рекламные материалы и распространять их в торговых сетях», - сказала главный специалист комитета, руководитель краевого проекта Екатерина Чабан.

За тем как реализуется проект в муниципальных образованиях следят «народные контролеры». В их числе активные граждане, местные депутаты. Они сверяют цены, а также оперативно докладывают о нарушениях. Многие из них отмечают, что брендированные отделы с местной продукцией появились не везде. Активно эта работа проводится в муниципальных образованиях и небольших магазинах, в то время как крупные торговые сети не исполняют взятые на себя обязательства. Отмечалось, что на сегодняшний день у них практически отсутствует обозначение отделов с местной продукцией.

Реализацию народного проекта под личный контроль взял Аркадий Мкртычев. По его словам, поддержка местных производителей является государственной задачей.

«Все присутствующие должны понимать важность этого направления для развития края, обеспечения продовольственной безопасности. И здесь нас не устраивает позиция торговых сетей, с которыми мы будем собираться отдельно и серьезно разговаривать. Продукция наших производителей выигрывает по многим позициям у конкурентов. Задача краевого проекта – рассказать об этом нашим жителям, продемонстрировать ее преимущества», - подчеркнул Аркадий Мкртычев.