Традиционные масленичные гуляния состоятся на набережной Хабаровска возле самого большого открытого катка города. 25 февраля с утра до 15.00 на аллее в районе памятника «Черный тюльпан» развернется праздничный городок.
Здесь недавно завершился конкурс снежных фигур, и вся аллея теперь украшена скульптурами, посвященными теме «Год экологии». Организаторы обещают хабаровчанам и гостям города множество игровых площадок и конкурсов.
«На набережной будет установлена сцена для праздничной концертной программы, - рассказал директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. – Также на набережной поставим традиционный столб, на который участники конкурсов будут залезать за подарками».
В программе запланированы разнообразные масленичные развлечения и забавы – прыжки в мешках, детские конкурсы и игры. На ледовом поле возле сквера Петра и Февроньи, где сейчас проходят любительски хоккейные матчи, в этот день состоятся соревнования по керлингу. Кроме этого на набережной будут организованы точки питания, в том числе полевая кухня для любителей солдатской каши.
Кульминацией праздника, который завершится около 15.00, станет сжигание чучела зимы на лестнице по улице Шевченко, которая ведет от Краеведческого музея к суперкатку. ИА «Хабаровский край сегодня»
Предыдущие новости
- Предприятия Хабаровского края организовали выпуск брендированной упаковки в рамках проекта «Наш выбор 27» - 31/01/2017 07:22
- План основных мероприятий города Хабаровска на 1 февраля 2017 года - 31/01/2017 06:22
- Более 700 единиц оружия добровольно сдали жители Хабаровского края в прошлом году - 31/01/2017 06:22
- Хабаровск готовится встретить Open Innovations Startup Tour 2017 - 31/01/2017 04:22
- «Аврора» запускает пассажирский рейс Владивосток-Комсомольск-на-Амуре - 31/01/2017 01:44