Информация городской диспетчерской службы на 1 февраля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 1 февраля в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дома 3 и 4 Пограничного квартала. Газом заправлено 20 ГРУ или 46,42 тонны топлива. В городе не работает 87 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 89, а ночью – 34 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 16,54 кубометра мусора и 1656 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 46,8 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 22 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 45 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 12 возгораний, на пульт «03» поступило 760 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 574 автобуса.