Оперативная информация на 1 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 21 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 1, Ульчский МР-5). За сутки открыто 3 ледовые переправы: в Ульчском МР, через р.Амур в районе с.Тахта; в Ульчском МР через р.Амур в районе с Тыр-с.Кальма; в Ульчском МР через р.Амур в районе с.Тыр-с.Сусанино. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 31.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 54 ед. техники; в г. Хабаровске 1801 чел. 104 ед. тех., вывезено 650 м3 снега, посыпано ПСС 26,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. зарегистрировано 9804 случая заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 7.9 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный 5-11 м/с от -22ºС до -24ºС от -16ºС до -18ºС Южные районы ночью без осадков, днем местами небольшой снег западный 9-14 м/с от -20ºС до -27ºС от -10ºС до -16ºС Центральные районы местами небольшой снег западный, юго-западный 6-13 м/с от -22ºС до -32ºС от -11ºС до -21ºС Северные районы без существенных осадков (Аяно-Майский, р-н им. П. Осипенко – местами небольшой снег) западный, северо-западный 4-12 м/с от -22ºС до -32ºС от -14ºС до -24ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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