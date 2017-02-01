В Хабаровском крае завершился второй этап реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». С 1 июня 2016 г. по 31 января 2017 года в федеральную информационную систему https://наДальнийВосток.рф поступило 5864 заявки от желающих бесплатно получить землю на территории края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
За вычетом отозванных и отклоненных, в работу принято 4042 заявления. Почти 1300 участков уже предоставлено в пользование гражданам – это 30% всех гектаров, зарегистрированных по ДФО. Наибольшим спросом пользуются земли района им. Лазо, Хабаровского, Амурского, Ульчского, Советско-Гаванского районов.
По распоряжению Губернатора Вячеслава Шпорта в крае созданы четыре мобильные бригады, которые в течение года посетят крупные поселения всех муниципальных районов, где проведут информационные встречи с гражданами. Специалисты расскажут о том, как можно оформить и использовать свой «дальневосточный гектар».
Напомним, что подать заявку на получение своего земельного участка можно через интернет, в администрациях муниципальных районов, а также в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день услуга доступна уже в 22 филиалах и структурных подразделениях, а до конца февраля – во всех МФЦ края.
Согласно закону, с 1 февраля 2017 года обладателем бесплатной земли площадью до одного гектара может стать каждый гражданин России.
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 1 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края - 31/01/2017 23:44
- Февраль в Хабаровске получится малоснежным - 31/01/2017 22:37
- Информация городской диспетчерской службы на 1 февраля 2017 года - 31/01/2017 21:56
- Чучело зимы сожгут на хабаровской набережной - 31/01/2017 07:57
- Предприятия Хабаровского края организовали выпуск брендированной упаковки в рамках проекта «Наш выбор 27» - 31/01/2017 07:22