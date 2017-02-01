УФНС: Уведомления о контролируемых иностранных организациях необходимо представить до 20 марта

Управление ФНС России по Хабаровскому краю напоминает, что налогоплательщикам-контролирующим лицам необходимо представить уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2015 год в срок до 20 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Такие уведомления подаются в налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства физического лица в порядке, предусмотренном статьёй 25.14 Налогового кодекса Российской Федерации.

С учётом норм, действовавших в переходный период (до 01.01.2016), контролирующим лицом иностранной организации признаются следующие лица:

1) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации составляет более 50%;

2) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10%, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, в этой организации составляет более 50% (п. 3 ст.25.13 НК РФ).

Таким образом, если на 31 декабря 2016 года налогоплательщик признается контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, то он обязан представить в налоговый орган уведомление за 2015 год, вне зависимости от размера дохода, полученного им в виде прибыли контролируемых иностранных компаний.

Формат уведомления о контролируемых иностранных компаниях, его порядок заполнения и представления в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 13.12.2016 № ММВ‑7‑13/679@. При этом физические лица имеют право представить уведомления на бумажном носителе (п. 4 ст. 25.14 НК РФ).

Обращаем внимание, что за неправомерное непредставление уведомления в установленный срок, Налоговым кодексом предусмотрена ответственность в виде штрафа размере 100 тысяч рублей в отношении каждой контролируемой иностранной компании (п. 1 ст. 129.6 НК РФ).