Трассу «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре» ждёт масштабная реконструкция

В Хабаровском крае продолжаются работы по развитию региональной дорожной сети. Так, объемы дорожного фонда в 2017 г. составят 4 млрд 347,5 млн рублей. Правительство края продолжит выделять субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию дорог. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В этом году объемы ассигнований на эти цели составят 964, 6 млн рублей.

Основные работы развернутся на трассах «Лидога-Ванино» и «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре». Строительство первой магистрали должно завершиться уже в этом году. Ее общая протяженность составляет 323 км. Осталось заасфальтировать последний участок с 148 по 155 км.

Как отметил Губернатор края Вячеслав Шпорта, эта дорога имеет ключевое значение для развития Советско-Гаванского и Ванинского районов, которые являются морскими воротами края и одними из главных точек роста региона.

«В этих территориях мы планируем реализовывать масштабные проекты, которые потребуют роста пропускной способности. Для этого расширяем мощности железной дороги. Немалую долю в общем объеме составят и автомобильные перевозки. Несомненно, трасса «Лидога-Ванино» является одним из наших главных и сложнейших дорожных проектов. Строительство велось с 1999 года и завершится в этом году», - сказал Губернатор.

По его словам, не менее масштабные работы развернутся в направлении города Юности. На трассе «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре» ведется реконструкция. Всего до 2025 года дорожники должны отремонтировать 41 участок, протяженностью 359 километров. Сегодня работы развернулись на трех отрезках: 113 – 118 км, 148 – 158 км, а также 51 – 53 км, который планируют ввести в эксплуатацию в 2017-ом. Проектная документация готова еще на несколько участков. Кроме того, краевые власти планируют уделить внимание и уличной дорожной сети в самом городе Юности. На эти цели из краевого бюджета на 2017 г. выделено около 463 млн рублей.

Работы продолжатся и на других краевых магистралях. Так, на трассе «Селихино-Николаевск-на-Амуре» планируют ввести около 26 километров дороги.