Информация городской диспетчерской службы на 2 февраля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 2 февраля в Хабаровске нет отключений отопления. Из-за порыва розлива горячее водоснабжение не осуществляется в доме 45в по улице Гамарника. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 4 по улице Запарина. Газом заправлено 14 ГРУ или 28,91 тонны топлива. В городе не работает 87 лифтов.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 83, а ночью – 33 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 19,4 кубометра мусора и 1460 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 25,8 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 35 ДТП, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступило 789 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов, 581 автобус.